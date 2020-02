Diodato vince il Festival di Sanremo 2020, Gabbani al secondo posto: lo spoiler di Sky fa scoppiare la polemica (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020, di seguito la classifica completa della 70esima edizione Diodato si è aggiudicato il primo posto in classifica alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con ‘Fa Rumore’, al secondo posto è arrivato invece Francesco Gabbani. Dopo che è stato annunciato il vincitore, Gabbani ha dichiarato: “Sono contento abbia vinto Diodato. Lo stimo”. Ecco la classifica completa della 70esima edizione del Festival di Sanremo: 1. Diodato – Fai rumore 2. Francesco Gabbani – Viceversa 3. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr 4. Le Vibrazioni – Dov’è 5. Piero Pelù – Il Gigante 6. Tosca – Ho amato tutto 7. Elodie – Andromeda 8. Achille Lauro – Me ne frego 9. Irene Grandi – Finalmente io 10. Rancore – Eden 11. Raphael Gualazzi – Carioca 12. Levante – Tikimbombom 13. Anastasio – Rosso di rabbia 14. Alberto Urso – Il sole ad est 15. Marco Masini – ... nonsolo.tv

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - stanzaselvaggia : Diodato ha una meraviglia di canzone. Una meraviglia di voce. È il mio preferito e se non vince mi vesto da Maria De Filippi. #sanremo2020 - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… -