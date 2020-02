Sanremo 2020, Morgan contro Bugo: “È stato uno sciacallo” (Di sabato 8 febbraio 2020) In molti, dopo l’ultima puntata di Sanremo 2020, non hanno potuto fare a meno di chiedersi cosa sia successo tra Morgan e Bugo. I due, che si sono presentati in coppia al Festival con il brano Sincero, sono stati squalificati dalla competizione per defezione. Nel bel mezzo dell’esibizione, infatti, Bugo ha preso la inaspettata scelta di abbandonare il palco dell’Ariston, dopo che Morgan aveva deciso di cambiare il testo della canzone da loro portata. Per spiegare meglio l’accaduto, quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha chiarito le sue posizioni. «Ho pensato che stasera della canzone ne avrei fatto una versione karaoke, come lui ha rovinato la canzone di Endrigo ieri sera», ha dichiarato. La lite sul palco di Sanremo 2020 «Pochi minuti prima di salire in scena, ho cambiato il testo, l’ho finito sulle scale dietro al palco. Il testo è mio, l’ho scritto io e io lo ... velvetgossip

