Gazzetta | Meret è ridiventato titolare del Napoli

Gazzetta: Meret è (ri)diventato titolare del Napoli (Di sabato 8 febbraio 2020) Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport conferma che domani contro il Lecce dovremmo vedere tra i pali ancora Alex Meret. Una sorpresa ovviamente dal momento che si era arrivati a credere che Gattuso preferisse Ospina al giovane friulano, considerando che, se non fosse stato malato, avrebbe giocato titolare anche contro la Juve. Era parso che Ospina l’avesse conquistato, definitivamente, e che per Meret la panchina sarebbe stata la destinazione domenicale. Invece, le due vittorie consecutive, ottenute con l’ex udinese tra i pali, avranno convinto il tecnico a non cambiare, a confermargli la fiducia. D’altra parte, Meret è nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, è stato votato come il miglior portiere tra i giovani del nostro campionato. Insomma, un capitale da proteggere e cercare di valorizzare al massimo. Meret sarà senza dubbio il portiere del prossimo decennio del Napoli e ... ilnapolista

