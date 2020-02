Coronavirus: gli ospedali di Wuhan usano robot con 5G (Di giovedì 6 febbraio 2020) La tecnologia al servizio della salute: due ospedali di Wuhan, epicentro di un’epidemia di polmonite causata dal Coronavirus 2019-nCoV, si avvalgono di robot connessi a una rete 5G per fornire servizi di orientamento ai pazienti e disinfettare le aree in quarantena, al fine di ridurre le contaminazioni. Un automa sviluppato dalla filiale nello Hubei di China Mobile e dal costruttore di robot CloudMinds, dotato di uno schermo interattivo, è stato installato nell’atrio di un ospedale per offrire ai pazienti una guida alla diagnosi dell’infezione e per promuovere la diffusione delle conoscenze necessarie alla prevenzione dell’epidemia. Un altro robot viene programmato per pulire e disinfettare i pavimenti nelle aree poste in quarantena e per fornire medicinali. Gli automi sono stati donati agli ospedali soprattutto per accogliere i pazienti contagiati dal ... meteoweb.eu

