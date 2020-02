Classifica Sanremo 2020, prima serata: in testa Le Vibrazioni, Morgan e Bugo ultimi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La prima serata del Festival di Sanremo, ha visto esibirsi 12 dei 24 concorrenti in gara. Diletta Leotta e Rula Jebreal hanno affiancato egregiamente Amadeus, e, nessuna delle due è parsa particolarmente tesa o in difficoltà. Resterà memorabile il discorso della giornalista Palestinese contro la Violenza sulle Donne. Tiziano Ferro, invece, sarà ricordato per la commozione sfogata in pianto durante la sua esibizione della cover di Almeno Tu Nell’Universo di Mia Martini. Qualche sorpresa ma poco di particolarmente inatteso nella Classifica della prima serata che vede al comando Le Vibrazioni davanti a Elodie e a Diodato: scelta tutto sommato comprensibile della giuria demoscopica, che ha premiato le canzoni più orecchiabili, punendo forse più del dovuto un ottimo Raphael Gualazzi, che ha cantato oggettivamente troppo tardi, e Anastasio, favorito della vigilia ma solo ottavo dopo la ... oasport

