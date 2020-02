I GIOCHI GRATIS DI FEBBRAIO 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) by Hynerd.it Con l’arrivo di FEBBRAIO, torna la nostra rubrica mensile dedicata ai GIOCHI gratuiti del mese. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratuitamente. Iniziamo dai GIOCHI GRATIS di FEBBRAIO disponibili per il PlayStation Plus. PS4 BioShock The CollectionThe Sims 4 Adesso passiamo ai titoli GRATIS di FEBBRAIO disponibili per i possessori di XBOX GOLD. XBOX ONE Questo mese, per i possessori di Xbox One, saranno disponibili: TT Isle of Man: Ride on the EdgeCall of Cthulhu XBOX 360 Per Xbox 360 questo mese saranno disponibili: Fable HeroesStar Wars: Battlefront Tutti i titoli disponibili per Xbox 360 e della prima Xbox, possono essere giocati anche per chi è possessore di Xbox One, grazie ... hynerd

