Hellpoint, l'action che vuole unire Dark Souls a Dead Space, ha una data di uscita (Di martedì 4 febbraio 2020) Attraverso un comunicato stampa Cradle Games ha annunciato la data di uscita di Hellpoint, il gioco in cui "Dark Souls incontra Dead Space". Dopo anni di sviluppo, lo studio è lieto di annunciare che Hellpoint arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 16 aprile 2020.Hellpoint è un gioco di ruolo oscuro e stimolante ambientato in un universo fantascientifico fortemente atmosferico in cui il confine tra scienza e occultismo è labile. Vi sveglierete nella stazione spaziale abbandonata di Irid Novo, in orbita attorno a un buco nero supermassiccio. Combattete terribili creature, affrontate gli Dei cosmici e svelate la loro storia contorta.Per l'occasione lo studio di sviluppo ha pubblicato un trailer di lancio che potete visionare di seguito.Leggi altro... eurogamer

