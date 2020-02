Indiana Jones 5, Kathleen Kennedy: "Harrison Ford è entusiasta all'idea di tornare sul set" (Di lunedì 3 febbraio 2020) La produttrice Kathleen Kennedy ha aggiornato i fan assicurando che Harrison Ford non vede l'ora di in iniziare le riprese di Indiana Jones 5. La produzione di Indiana Jones 5 dovrebbe iniziare nel mese di aprile e Harrison Ford sarebbe entusiasta all'idea di riprendere ul ruolo dell'ormai iconico archeologo. A parlare del quinto capitolo del franchise è stata la produttrice Kathleen Kennedy durante la serata dei BAFTA 2020, occasione che le ha permesso di aggiornare i fan: "Harrison Ford sarà coinvolto e non vede l'ora di lavorare a Indiana Jones 5". Parlando ai microfoni di BBC News, il capo della Lucasfilm ha inoltre confermato che il progetto non è stato ideato come reboot, ma come continuazione del franchise. Alla regia ci sarà ancora una ... movieplayer

