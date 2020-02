Lazio, Inzaghi: «Ad inizio anno nessuno ci dava in corsa per il titolo» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la SPAL: ecco le sue parole In conferenza stampa Simone Inzaghi ha parlato di corsa scudetto, sottolineando che pochi ad inizio anno avrebbero dato i capitolini in corsa per il tricolore. «Noi dobbiamo rimanere con la nostra testa, in pochi ci davano lì su e solo noi sappiamo come continuare al meglio. Sappiamo benissimo che il mercato no cambierà molto le cose. Questa settimana sarà fondamentale e dovremmo stringere i denti ma dobbiamo fare queste tre partite nel migliore dei modi.» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

