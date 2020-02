L’ex velina Giulia Calcaterra spiega le sue parole sul Coronavirus e chiede scusa ai cinesi (Di sabato 1 febbraio 2020) Ieri sui social centinaia di persone hanno attaccato Giulia Calcaterra per le sue parole sul Coronavirus. L’ex velina stamani si è giustificata e si è detta dispiaciuta con i cinesi che si sono sentiti tirati in causa dai suoi discorsi. La ragazza ha detto che i suoi pensieri sono stati tagliuzzati e strumentalizzati. “Capisco la vostra disapprovazione per le mie parole. Ovviamente è stato fatto un taglia e cuci.Quello che ho detto era riferito a determinate persone che ancora oggi fanno certe cose in determinati pesi. I miei commenti erano fatti dopo aver condiviso queste specifiche cose. Ho sbagliato a commentare in maniera così leggera pensando che tutti potessero capire le mie parole. Mi dispiace con tutto il cuore per le persone di quel paese e quelle che vivono in Italia che si sono sentite tirate in causa e si sono sentite male. Alcuni mi hanno contattata dicendomi ... bitchyf

