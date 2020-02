Al convegno col bebè, un’opportunità per le mamme ‘in carriera’ o un favore ai papà? (Di sabato 1 febbraio 2020) P. è invitata a un convegno di tre giorni per sole donne, all’interno di un’organizzazione di rappresentanza, nel quale verranno rielette tutte le cariche istituzionali, e dove si discuteranno per tutto il giorno i punti in programma. In serata, se lo gradiranno, le partecipanti (in tutto duecento) potranno assistere a diversi spettacoli teatrali (a tema, of course). Siccome è un incontro organizzato da e per donne, si dà loro l’opportunità di portare i propri figli con sé. Insieme ai pasti (circa i quali mi sono augurata vivamente la formula bevande incluse) e alla recita post digestione, nel pacchetto “viaggio di lavoro” è incluso anche il baby parking. Negli altri convegni organizzati dalla stessa associazione aperti a tutti gli iscritti, uomini e donne, il baby parking non c’è. Già, perché negli eventi che contano, il numero delle donne cala drasticamente, e ... ilfattoquotidiano

