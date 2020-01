Cagliari, sequestra e violenta una donna: fermato un 32enne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un senegalese di 32 anni è stato arrestato a Cagliari per aver sequestrato e violentato una donna colombiana. Accertamenti in corso. Cagliari – Un senegalese di 32 anni è stato arrestato a Cagliari per aver sequestrato e violentato una donna colombiana. La vicenda è avvenuta lo scorso 20 gennaio ma gli inquirenti hanno reso noto l’accaduto solo dopo il fermo dell’uomo. Il giovane ha ammesso di essere entrato in quella casa ma nessuna piena confessione per il momento. Possibile che nelle prossime ore venga nuovamente ascoltato per ricostruire meglio l’accaduto. Con lui c’era anche un complice che non dovrebbe essere stato arrestato. La ricostruzione della vicenda L’episodio è successo la sera di domenica 20 gennaio 2020. Secondo una prima ricostruzione, la donna ha dato appuntamento al senegalese intorno alle 2:30 nell’appartamento ... newsmondo

