Serie tv su Sky a febbraio, tutte le novità da ZeroZeroZero a The Outsider e The L Word: Generation Q (Di martedì 28 gennaio 2020) L'elenco delle nuove Serie tv su Sky a febbraio 2020 promette attesi debutti e graditi ritorni. Ad aprire le danze è la seconda stagione di God Friended Me, attesa dal 4 febbraio su Premium Stories. La dramedy CBS racconta la vita dell'ateo Miles, cui Dio invia una richiesta di amicizia su Facebook. Nonostante lo scetticismo iniziale, il protagonista accetta i suggerimenti di amicizia dell'account misterioso e aiuta queste persone, cercando allo stesso tempo di capire chi si nasconda dietro il profilo di Dio. Nel cast della Serie figurano Brandon Michael Hall, Violett Beane, Suraj Sharma, Javicia Leslie, Joe Morton, Erica Gimpel. https://youtu.be/z3hS8UTdwXU Ancora su Premium Stories, questa volta l'8 febbraio, per la quarta stagione di The Good Place. La comedy NBC di Mike Schur sulla complicata ricerca della parte buona – con annesso viaggio introspettivo alla scoperta ... optimaitalia

SkySport : ???? Serie ?? – 21^ Giornata ?? #Napoli ?? #Juventus 2-1 ? #Zielinski (63’) ? #Insigne (86’) ? #Ronaldo (90’) ?… - SkySport : ???? Serie ?? – 21^ Giornata ?? #Inter ?? #Cagliari 1-1 ? #Lautaro (29') ? #Nainggolan (78') ? - SkySport : #Juventus, squadra bloccata a #Napoli dalla nebbia: un giorno di riposo #SkySport -