L’Africa occidentale affronta i primi problemi dell’Eco (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di abbandonare il franco Cfa ed aderire al nuovo sistema monetario dell’Eco, adesso si sono paventati i primi grandi interrogativi del passaggio alla nuova forma valutaria. In particolar modo, la decisione di abbandonare la valuta coloniale della Banca di Francia per la nuova moneta mantenendo però la convertibilità garantita dall’ente pubblico francese (con il tasso di cambio legato all’euro) non ha soddisfatto i Paesi anglofoni aderenti alla Comunità economica dell’Africa occidentale (Ecowas) La questione è dunque destinata ad essere dibattuta a lungo e può essere un primo ostacolo per la creazione effettiva di un sistema internazionale simile all’Eurozona che garantirebbe libero scambio, libera circolazione e stesso linguaggio monetario tra i Paesi dell’Africa occidentale. L’aggancio ... it.insideover

