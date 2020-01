Le lacrime di James LeBron per la morte di Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) James LeBron era a tutti gli effetti l’erede di Kobe Bryant. In diverse occasioni aveva raccontato quanto il cestista gli fosse stato di ispirazione, nella carriera e nella vita. Ricordi che ha condiviso anche in una intervista dopo lo schianto dell’elicottero che ha ucciso uno dei più grandi giocatori di Nba e la figlia di soli 13 anni, che voleva ripercorrere le orme del padre. Le lacrime di James LeBron per la morte di Kobe Bryant LEGGI ANCHE> È morta la leggenda NBA Kobe Bryant: la notizia riportata da TMZ Il video registrato in quello che presumibilmente è il momento in cui James LeBron viene a sapere del tragico incidente che ha ucciso Kobe Bryant è diventato virale. Il giocatore del Lakers viene inquadrato mentre sulla pista di atterraggio dell’aeroporto di Los Angeles scoppia in un pianto a dirotto. Insieme alla squadra, stava per tornare a casa da ... giornalettismo

SkyTG24 : Kobe Bryant, LeBron James piange per la morte del campione Nba. VIDEO - repubblica : Rep tv Le lacrime di LeBron James all'aeroporto - fanpage : #Kobe Il dolore di Lebron -