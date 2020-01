Fa una rapina ad una stazione di servizio e si maschera con un paio di mutande, cosa accade (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un uomo aveva deciso di fare una rapina ad una stazione di servizio nel Missouri (USA). Evidentemente non possedeva un passamontagna e allora ha deciso di ovviare mettendosi in testa una paio di mutande. Ma quel tipo di maschera non lo ha coperto molto bene tanto che è stato subito ritrovato e arrestato. Ad arrestarlo ci ha pensato il dipartimento di polizia di Moberly pochi giorni dopo la rapina. La polizia ha pubblicato il seguente comunicato : “Il dipartimento di polizia di Moberly chiede l’assistenza del pubblico per identificare un soggetto che ha commesso una rapina a mano armata a Bratcher’s Fuel (221 S. Morley St) il 7 dicembre 2019 alle 18:00 circa. Il sospetto è descritto come un maschio bianco, circa 25 anni, altezza media, con sulla testa un indumento grigio con fori per gli occhi, una felpa con cappuccio “Real Tree” di colore scuro, jeans e scarpe da ... baritalianews

