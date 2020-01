Calabria, gli eletti in Consiglio tra volti nuovi e conferme (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sono diciannove i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra che si e' aggiudicata le elezioni regionali in Calabria con la netta vittoria di Jole Santelli. Tra volti nuovi e molte conferme, il gruppo di maggioranza, secondo i dati pubblicati sul sito del ministero dell'Interno, sara' guidato da Forza Italia che porta a casa cinque seggi: Gianluca Gallo (12.053 preferenze); Antonio De Caprio (3.782); Domenico Tallini (8.009); Giovanni Arruzzolo (8.649) e Domenico Giannetta (6.483). A seguire i gruppi di Lega e Fratelli d'Italia, con quattro seggi ciascuno. Per il Carroccio sono stati eletti: Pietro Molinaro (5.613 preferenze); Filippo Mancuso (6.456); Pietro Raso (4.708) e Clotilde Minasi (2.288). Nel gruppo di Fratelli d'Italia eletti sono: Luca Morrone (8.110); Filippo Pietropaolo (4.160); Domenico Creazzo (8.033) e Giuseppe Neri (7.378). Due seggi ciascuno per le altre liste a ... ilfogliettone

Antonio_Tajani : Congratulazioni Jole Santelli! Questa è la vittoria di Forza Italia, per la #Calabria e per tutto il Paese. Prepari… - matteosalvinimi : Porterò sempre nel mio cuore gli abbracci, i sorrisi, le emozioni e l’affetto che mi avete regalato in questi mesi.… - GruppoFICamera : .@msgelmini: “A @JoleSantelli vanno le mie personali congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di tutto… -