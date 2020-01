Billie Eilish trionfa ai Grammy Awards 2020 ed entra nella storia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Grammy Awards 2020: Billie EilishGrammy Awards 2020: Billie EilishGrammy Awards 2020: Billie EilishGrammy Awards 2020: Billie EilishGrammy Awards 2020: Billie EilishGrammy Awards 2020: Billie EilishGrammy Awards 2020: Billie EilishNonostante tutti la dessero come super-favorita nelle categorie principali, Billie Eilish sale sul palco dei Grammy Awards con uno stupore che sembra sincero. «Mi dispiace perché tante altre canzoni avrebbero meritato di vincere» dice mentre stringe tra le mani il premio come Best Record of the Year per il singolo Bad Guy, uno dei cinque riconoscimenti che si porterà a casa durante una cerimonia che, tra il commosso ricordo del giocatore dell’NBI Kobe Bryant e le polemiche sulla rimozione del CEO della Record Academy pochi giorni prima, rischiava di essere inghiottita da un’ombra ingombrante, che poteva schiacciare qualsiasi fiamma di creatività e ... vanityfair

Agenzia_Ansa : Musica: Grammy, cinque premi per Billie Eilish - nymphsrose : RT @ribster_: letteralmente billie eilish sarebbe ancora nella sua cameretta a suonare lo xilofono e tingersi le punte dei capelli di verde… - fisco24_info : Ai Grammy trionfa Billie Eilish, vince in cinque categorie: La popstar 18enne premiata per la sua 'Bad Guy' -