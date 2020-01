Vela, America’s Cup 2021: definito l’equipaggio di Luna Rossa. Spithill timoniere, tanti volti nuovi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dettagli importanti per Luna Rossa in vista dell’America’s Cup 2021. La barca che più di ogni altra ha acceso, negli ultimi vent’anni abbondanti, le fantasie dell’Italia velica ha definito tutto il proprio equipaggio per la conquista di qualcosa che fu solo sfiorato nel 2000. Saranno ben 105 le persone coinvolte nella quinta campagna del team di Patrizio Bertelli, che dalla Prada Cup del gennaio-febbraio 2021 partirà per tentare l’assalto all’America’s Cup vera e propria, dal 6 al 21 marzo dello stesso anno. In particolare, il Sailing Team è composto dai seguenti 19 elementi: Max Sirena, skipper Gilberto Nobili, Operations Manager Francesco Bruni, timoniere Jimmy Spithill, timoniere Francesco Mongelli Pietro Sibello Vasco Vascotto Shannon Falcone Pierluigi De Felice Michele Cannoni Enrico Voltolini (dal Finn) New Generation Matteo Celon (dal ... oasport

