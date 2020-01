Multa ai pedoni distratti dal cellulare: incidenti in calo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Redazione La «lotta» agli smombie, da smartphone e zombie, a Sassari è iniziata due anni fa: dal 2018 il capoluogo sardo ha seguito la scia di molte città del mondo (da New York a Honolulu) per limitare i danni dei pedoni che camminano in strada troppo distratti dal cellulare. Ad oggi, quelle misure si sono rilevate un successo: 150 contravvenzioni il primo anno, 134 nel 2019 con una drastica riduzione del numero di incidenti. «Il nostro obiettivo non è sanzionare - spiega il comandante della polizia Municipale di Sassari, Gianni Serra - ma educare». Del resto, recentemente, l'Istat ha stabilito che tra le cause che determinano gli incidenti stradali e la morte dei pedoni la distrazione è una delle principali. Distrazione spesso dovuta alla impossibilità di staccare gli occhi dallo smartphone o dalle cuffiette che impediscono di sentire i rumori della strada. «Accertata la ... ilgiornale

Paoblog : Ieri a @mimandarai3 un interessante servizio sulla Polizia locale di Ancora che multa i pedoni; ancor più che la mu… - shinebrightdie : Finalmente la multa ai pedoni con lo smartphone, ero piena di vedere pedoni che camminano a caso e si buttano per strada. - Francesco020165 : Multa ai pedoni che passano col rosso -