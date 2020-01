Virus Cina | spostate partite di calcio | è emergenza NOMI e DETTAGLI

Virus Cina - epidemia a Wuhan : annullata festa di Capodanno. Il sindaco : «Non venite» : Il Virus in Cina fa sempre più paura: sono 9 le vittime e oltre 400 i casi registrati, e per frenare l'epidemia arriva un appello dalla città di Wuhan: «Non...

Virus Cina - primo caso ad Hong Kong : è uomo giunto in treno da Wuhan : Mentre in Cina si contano già nove morti per il misterioso Virus simile alla tristemente celebre Sars arriva il primo caso accertato di contagio ad Hong Kong. Si tratta di una persona giunta nel territorio a bordo di un treno ad alta velocità proveniente dalla città cinese di Wuhan, cioè il luogo dove è divampato il primo focolaio del Virus lo scorso dicembre. Stando a quanto riportato dai media internazionali, il paziente di trova attualmente ...

Virus Cina - sindaco di Wuhan annulla festa di Capodanno. Casi in Usa - Hong Kong e Macao : Salgono a nove i decessi legati alla polmonite da coronaVirus. Registrati episodi anche anche in Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan. A Fiumicino scanner per il controllo della febbre

Virus Cina - alert a medici famiglia Roma : 12.50 alert della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) sezione di Roma ai medici di base Romani, sul CoronaVirus e istruzioni per eventuali casi."C'è un aeroporto internazionale con voli da Wuhan dove si è diffuso il Virus e c'è una consistente comunità cinese", spiega la decisione l'infettivologa e presidente Fimmg Roma Corongiu. Febbre,difficoltà respiratoria,tosse, dolori muscolari,cefalea, malessere generale tra i sintomi. E da ...

Il nuovo Virus scoperto in Cina “potrebbe arrivare in Europa” - “abbiamo scarse informazioni sulle modalità di trasmissione” : Per scongiurare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus cinese in Italia “occorre predisporre sistemi di monitoraggio per i flussi di passeggeri che arrivano dalle aree geografiche potenzialmente a rischio, allertando la rete locale nazionale di centri di diagnosi precoce senza tuttavia generare ansia e preoccupazione presso la popolazione, soprattutto quella più esposta a fenomeni respiratori“: lo sostiene di Pierangelo ...

Virus Cina - primo contagio negli Stati Uniti. A Roma controlli rafforzati : Roma Ore 6 del mattino, all'aeroporto di Fiumicino atterra il Boeing 787 di China Southern Airlines proveniente da Wuhan, la città cinese dove si è sviluppato il focolaio del Virus...

Virus misterioso in Cina - all’ospedale Cotugno di Napoli i kit per la diagnosi : Il misterioso CoronaVirus polmonare diffusosi in Cina, che ha provocato 9 morti, con casi di contagio anche negli Stati Uniti, continua a preoccupare: a Napoli, l'ospedale di riferimento è il Cotugno, specializzato nella cura della malattie infettive, nel quale nei prossimi giorni arriveranno i kit per la diagnosi precoce. L'ospedale napoletano è anche dotato di due camere di isolamento in caso di contagio.Continua a leggere

Perché Macao in Cina - dove c’è la coronaVirus - è uno dei luoghi più importanti al mondo : Macao, in Cina, dove è stato annunciato un caso di coronavirus, è una località turistica, ricca di casino, uomini d'affari e storia. Dai tempi in cui era una colonia portoghese, la sua posizione è strategica per Pechino, da cui dipende amministrativamente. Con la viCina Hong Kong condivide un alto livello di autonomia dalla Repubblica popolare cinese, almeno fino al 2049.Continua a leggere

Virus dalla Cina : avviati i controlli anche all’aeroporto di Milano Malpensa : Il Virus proveniente dalla Cina ha fatto scattare un allarme internazionale: anche all’aeroporto di Malpensa, infatti, sono scattati i controlli sui voli provenienti dall’est asiatico. Per il momento, tuttavia, nello scalo di Varese non esistono voli provenienti da Wuhan, la città maggiormente colpita dal Virus. Tuttavia, i controlli sono preventivi e vogliono scongiurare il rischio di eventuali contagi. Virus dalla Cina: controlli ...

Cina : nuovo coronaVirus può mutare - rischio epidemia si ampli : Pechino, 22 gen. (askanews) – L’allarme per il nuovo coronavirus che si sta diffondendo a partire dalla Cina rischia di salire di livello: il viceministro della Commissione nazionale di sanità cinese Li Bin ha dichiarato che c’è il rischio di una mutazione del virus che renda ancor più concreto il rischio di un’epidemia galoppante. “Le evidenze mostrano che la malattia è attualmente trasmessa attraverso il tratto ...

Nuovo coronaVirus in Cina : primo caso di contagio a Hong Kong : E’ stato confermato il primo caso di contagio del coronavirus cinese a Hong Kong: lo riporta Bloomberg citando Cable TV. Il paziente si trova in quarantena in ospedale: è giunto a Hong Kong da Wuhan in treno.L'articolo Nuovo coronavirus in Cina: primo caso di contagio a Hong Kong sembra essere il primo su Meteo Web.

Il coronaVirus in Cina è un test di credibilità politica per Pechino : Per combattere la diffusione di un’epidemia le informazioni sono l’arma fondamentale e il governo cinese dovrà dare esempio di trasparenza. Leggi

Nuovo Virus in Cina : esperti OMS a Wuhan - epicentro dell’epidemia : L’agenzia Xinhua riporta che un gruppo di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si è recato Wuhan, la città della Cina interna epicentro di diffusione del virus all’origine della polmonite che ha provocato 9 morti e colpito 440 persone. Secondo Xinhua gli esperti si sono recati all’aeroporto Tienhe per ispezionare le procedure di controllo dei passeggeri, all’ospedale Zhongnan dell’università ...

Virus Cina : centinaia di casi accertati - sale il bilancio dei morti : Il bilancio dei decessi attribuiti al nuovo coronaVirus in Cina si aggrava: sarebbero 9 i morti finora accertati e oltre 400 i casi registrati in 13 diverse province. A renderlo noto sono le autorità sanitarie locali, secondo cui ci sarebbe un primo caso certificato a Macao: si tratterebbe di un paziente di rientro da Wuhan, megalopoli in cui sarebbe scattata la trasmissione della polmonite virale dagli animali all’uomo. E arriva la notizia di ...