Meteo ITALIA in un POTENTE ANTICICLONE, ma poi PEGGIORA (Di martedì 21 gennaio 2020) Pensavamo di essere finalmente usciti da quel periodo lunghissimo di staticità Meteo che ha caratterizzato praticamente l'intera prima metà di gennaio, e invece, nei prossimi giorni, la stagione sembra destinata fare nuovamente un passo indietro. Un nuovo e POTENTE ANTICICLONE, dal centro Europa scenderà di latitudine riuscendo così ad unirsi con un'altra figura di alta pressione attualmente sul nord Africa. Il Bacino del Mediterraneo sarà dunque destinato ad assere nuovamente avvolto dalla stabilità atmosferica ed anche sull'ITALIA il Meteo tornerà ben tranquillo. Oggi avremo comunque qualche reiterato disturbo sulla Sardegna e su parte delle aree ioniche fra la Calabria e la Sicilia, eredità di un vortice ancora attivo nel sud della Spagna. Su queste zone ci attendiamo dunque qualche piovasco ma in graduale fase di attenuazione tra il tardo pomeriggio e la sera. Al ... meteogiornale

