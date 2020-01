Una fuga da Londra anche per Kate Middleton e il Principe William?

Cristiano Ronaldo - ancora Una doppietta : la Juventus batte il Parma e prova la prima mini fuga della stagione : Più si alza la posta in palio, più Cristiano Ronaldo risponde presente. Il portoghese va a segno per la settima partita consecutiva in serie A e con una doppietta trascina la Juventus alla vittoria per 2-1 sul Parma. E dire che Cornelius aveva fatto venire più di un brivido all'Allianz Stadium, quan

Anticipazioni Una Vita - puntate straniere : Una fuga improvvisa : Una Vita Anticipazioni, trame puntate spagnole: Samuel lascia Acacias 38? Le Anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che le cose per Samuel si metteranno molto male. Dopo essere stato abbandonato sull’altare da Lucia, i problemi economici dell’Alday saranno sempre più pressanti. Batan minaccerà di morte il ragazzo imponendogli di saldare all’istante il debito. Samuel deciderà così di fuggire e lasciare il Paese. Con ...

Esplosione a Cerveteri - fuga di gas in Una villa : tre feriti - c’è anche un vigile del fuoco : Tre i feriti tra i quali i vigili un vigile del fuoco a seguito di un'Esplosione a Cerveteri, probabilmente scaturita da una fuga di gas nel seminterrato di una villa.Continua a leggere

Teatro : torna al Tram “Run Baby Run” - storia di Una madre in fuga : Una madre che scappa per tenere con sé sua figlia può essere accusata di rapimento? È giusto togliere alla madre la figlia appena nata, se la madre è ritenuta inadeguata al suo ruolo? E chi decide se è davvero inadeguata? Queste le domande che Mirko Di Martino, autore del testo e regista, si è posto nel dare forma a “Run Baby Run”, intenso monologo in scena al Teatro Tram da venerdì 17 a domenica 19 gennaio. Il testo, che ha vinto il Premio ...

Fuga di monossido - intossicata Una coppia nel Mantovano : salvata in extremis : Marito e moglie nel Mantovano sono finiti in ospedale lunedì pomeriggio ad Asola a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da due stufe che la coppia aveva in casa: salvati in extremis dall'intervento del personale medico del 118 i due sono stati sottoposti ai trattamenti del caso.Continua a leggere

Colorado - un uomo armato in fuga dopo Una sparatoria a Una festa : cinque feriti sono gravi : Un uomo armato è in fuga dopo aver sparato a cinque persone in un complesso residenziale ad Aurora, a circa 10 km da Denver in Colorado. Nella sparatoria sono rimasti feriti tre giovani e due adulti, secondo quanto riporta la Cnn, ricoverati in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione della polizia, nel complesso di appartamenti era in corso una festa, quando all’improvviso sono partiti gli spari. ...

Cinisello Balsamo - giovane di 28 anni accoltellato dopo Una rissa in strada : in fuga l’aggressore : Un giovane di 28 anni è stato vittima di una violenza a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano, al termine di una lite all'altezza di viale Romagna. Il ragazzo ha riportato ferite da arma da taglio al costato e alla gamba, ma da quanto risulta non si troverebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece non è ancora stato identificato dalle forze dell'ordine.Continua a leggere

Almeno 35 persone sono morte in Una fuga di massa al funerale del generale iraniano Qassem Suleimani - a Kerman : La tv di stato iraniana ha detto che martedì Almeno 35 persone sono morte e 48 sono state ferite in una fuga di massa avvenuta durante la processione funebre di Qassem Suleimani, il potentissimo generale iraniano ucciso dagli Stati Uniti,

Esplosione in palazzina a Roma : morta donna - forse Una fuga di gas : Una donna è morta questa mattina a seguito dell’Esplosione di un appartamento avvenuta all’interno di un palazzo di 3 piani in via Civitacampomarano, in zona Case Rosse, periferia est di Roma. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. L’Esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas.L'articolo Esplosione in palazzina a Roma: morta donna, forse una fuga di gas sembra essere il primo su Meteo Web.

Una Vita - anticipazioni : Ursula cerca di fermare la fuga di Telmo : Non si fermeranno le avventure di Lucia e Telmo nelle prossime puntate di Una Vita. Nella nuova stagione, la Alvarado sarà sposata con Eduardo e scoprirà dopo poco di essere gravemente malata. La donna però, preferirà non dire nulla al Martinez. Nel frattempo, Samuel sarà sempre più pericoloso. Dopo aver sposato Genoveva, sarà sommerso dai debiti e dovrà fronteggiare diversi strozzini. La situazione precipiterà quando informerà la moglie di ...

Per Carlos Ghosn - Una fuga da film più avvincente di una spy story : Una spy story ricca di colpi di scena e con il finale ancora tutto da scrivere sta tenendo banco sui media di tutto il mondo, perché il protagonista (Carlos Ghosn) è uno degli uomini più importanti dell’industria automobilistica e, intorno alla sua figura, ci sono quattro paesi che si scambiano schermaglie per comprendere, anzitutto, cosa sia successo tra improbabili fughe, scomparse e improvvise riapparizioni, documenti falsi e passaporti ...

Carlos Ghosn - Una fuga in stile 007 : La rocambolesca fuga di Carlos Ghosn dal Giappone: la ricostruzione tra mito e realtà (in attesa della conferenza stampa dell’8 gennaio). Resterà ala storia la fuga di Carlos Ghosn da Tokyo, dove si trovava in libertà vigilata. L’ex numero uno di casa Nissan, in attesa del processo, ha lasciato il Giappone volando a Beirut. Come sia riuscito a fuggire è ancora un mistero che speriamo che possa essere svelato dallo stesso Ghosn in ...

La fuga da fUnambolo di Carlos Ghosn per “liberarsi ” dalla giustizia giapponese : Parigi. Un’operazione “degna di James Bond”, l’ha definita una fonte vicina al dossier. E come qualificare altrimenti la fuga rocambolesca di Carlos Ghosn, ex presidente-direttore generale (pdg) del colosso franco-nipponico Nissan-Renault, scappato domenica sera dal Giappone, dove si trovava in libe

La fuga dell’ex Ceo di Nissan Ghosn : via da Tokyo nascosto in Una custodia per strumenti musicali : L'ex numero uno di Nissan Motor, Carlos Ghosn, è arrivato in Libano dopo aver lasciato il Giappone, dove era in attesa di processo e gli era stato vietato di andare all’estero. E la sua potrebbe essere stata una fuga da film: secondo una emittente televisiva libanese una delle ipotesi più accreditate è che abbia potuto aggirare i controlli nascondendosi all'interno di una custodia per strumenti musicali.Continua a leggere