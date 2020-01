Le promesse da marinaio di Salvini ai pescatori di Comacchio (che faranno la fine dei pastori sardi) (Di lunedì 20 gennaio 2020) La campagna elettorale in Emilia-Romagna (e in Calabria) è agli sgoccioli e Matteo Salvini sa che questo è il momento giusto per dare il meglio di sé. Durante un comizio a Comacchio (Ferrara) il capo della Lega ha tirato fuori un suo grande classico: la difesa dei prodotti italiani e dell’italianità in generale. A Comacchio ci sono le famose valli da pesca, quindi il nostro promette che difenderà i pescatori dalla burocrazia e dai cattivoni di Bruxelles. Salvini e la battaglia contro Bruxelles per le vongole I quali non si sa bene cosa abbiano fatto. Anche perché come ricordava qualche anno fa la vice presidente della Commissione Pesca al Parlamento europeo Renata Briano, quando Salvini era al Parlamento Europeo la Lega non partecipava ai lavori della Commissione, perché non c’erano leghisti in Commissione. Al solito Salvini se la prende con la burocrazia, tanto la odiano ... nextquotidiano

AlexTheMod : RT @neXtquotidiano: Le promesse da marinaio di #Salvini ai pescatori di #Comacchio (che faranno la fine dei pastori sardi) - eccapecca : RT @neXtquotidiano: Le promesse da marinaio di #Salvini ai pescatori di #Comacchio (che faranno la fine dei pastori sardi) - maxbass82 : RT @neXtquotidiano: Le promesse da marinaio di #Salvini ai pescatori di #Comacchio (che faranno la fine dei pastori sardi) -