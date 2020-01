Eni: firma memorandum intesa con Adnoc per progetti R&D e economia circolare (2) (Di lunedì 20 gennaio 2020) (Adnkronos) – Le società, aggiunge l’ad del gruppo petrolifero italiano, “collaboreranno per conseguire nuove soluzioni a medio termine con lo scopo di guidare la transizione energetica in linea con la strategia di decarbonizzazione di Eni, che mira al raggiungimento di zero emissioni nette nel settore upstream entro il 2030, e con gli obiettivi di sostenibilità recentemente annunciati da Adnoc. Una collaborazione a tutto campo che rinsalderà ulteriormente l’alleanza tra le due società disegnando traiettorie tecnologiche per l’evoluzione e la trasformazione dei business, upstream e downstream”.“Siamo lieti di firmare questo accordo strategico che consolida le nostre partnership di successo con Eni lungo tutta la catena del valore”, commenta Al Jaber. “è importante evidenziare che l’accordo sottolinea l’approccio ... calcioweb.eu

