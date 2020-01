Netflix: Meghan Markle e il principe Harry presto in trattative con la piattaforma streaming? (Di domenica 19 gennaio 2020) Meghan Markle e il principe Harry potrebbero lavorare con Netflix in futuro, o almeno è quanto si augura il boss della piattaforma streaming, Ted Sarandos. Netflix potrebbe stringere accordi con Meghan Markle e il principe Harry in un prossimo futuro, o almeno è quanto il boss del servizio streaming, Ted Sarandos, si augura con tutto il cuore. Durante un evento a Los Angeles, infatto, il CCO di Netflix ha risposto a una domanda piuttosto esplicita su Meghan e Harry e sulla possibilità di lavorare insieme, dichiarando: "Sì, certo che sono interessato, chi non lo sarebbe?". Dopo l'accordo siglato con Disney, dunque, per cui si appresta ad essere voce narrante per un progetto che andrà direttamente a finanziare un ente benefico, pare che il sogno di ... Leggi la notizia su movieplayer

