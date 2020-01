Vacanze virtuali e robot maggiordomi, la vita nel 2025: la tecnologia rimodellerà la quotidianità (Di sabato 18 gennaio 2020) Il “futurista” Rohit Talwar, fondatore e Ceo dell’azienda londinese Fast Future, ha formulato alcune previsioni su come sarà la vita nel 2025, insieme al colosso cinese Huawei. Sarà una vita in cui la tecnologia rimodellerà la quotidianità. Per esempio, andare in vacanza senza uscire dal salotto, con un visore per la realtà virtuale che ci darà l’illusione di visitare i luoghi più belli del mondo; trovare l’anima gemella al primo colpo grazie ad applicazioni “intelligenti”; robot maggiordomi che preparano la cena e che sparecchiano e lavano i piatti. Alla base di tutto questo, ci sono l‘intelligenza artificiale, le nuove e veloci reti cellulari 5G e l’internet delle cose. “In tutti i Paesi tecnologicamente maturi stiamo assistendo all’arrivo e all’implementazione di tecnologie sempre più potenti, che crescono ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

