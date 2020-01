Snowboard | PGS Rogla in tv oggi | orario d’inizio | programma e streaming

Snowboard - Coppa del Mondo Rogla 2020 : torna in scena il PGS con Roland Fischnaller a caccia di punti : Sesta gara stagionale per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, la seconda in questa settimana, che martedì ha visto in scena il PSL in quel di Bad Gastein. Il massimo circuito internazionale si sposta in Slovenia: a Rogla appuntamento ancora una volta con la specialità olimpica del PGS. Dolci ricordi in casa Italia al maschile: nel 2019 arrivò un’eccezionale doppietta con Edwin Coratti che sconfisse in finale Daniele ...

LIVE Snowboard - PGS Scuol 2020 in DIRETTA : Roland Fischnaller esce ai quarti. Sobolev vince tra gli uomini - Hofmeister tra le donne : 15.36 Da parte nostra per oggi è tutto. Grazie per essere rimasti con noi e continuate a seguirci per avere tutte le notizie sullo Snowboard. 15.36 La top-10 della gara maschile: 1) Sobolev 2) Karl 3) Caviezel e Kwiatkowski 5) Mastnak 6) Sun 7) Fischnaller 8) BI 9) Kamino 10) Lee 15.35 Rolland Fischnaller resta in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo.

LIVE Snowboard - PGS Scuol 2020 in DIRETTA : Roland Fischnaller esce ai quarti con Sobolev a causa del peggior piazzamento nelle qualifiche : 14.47 Hofmeister batte Hochreiter ed è la prima finalista tra le donne. 14.44 L'ultimo a qualificarsi per le semifinali è Kwiatkowski che supera Mastnak. 14.43 Karl batte BI nel penultimo quarto 14.41 Fischnaller e Sobolev concludono alla pari, ma l'azzurro esce per il peggior piazzamento nelle qualifiche. 14.37 Caviezel elimina Sun nel primo quarto maschile. 14.35 Sarà Russia contro ...

LIVE Snowboard - PGS Scuol 2020 in DIRETTA : Roland Fischnaller sfida Promegger - Daniele Bagozza se la vedrà con Karl : 14.18 Caviezel batte Burns e Sun precede Yankov nei primi due ottavi maschili. 14.17 Ora tocca agli uomini con Fischnaller che sfida Prommegger e Bagozza che se la dovrà vedere con Karl. 14.15 Dancha supera Sato nell'ultimo testa a testa degli ottavi femminili. 14.12 Nadyrshina supera Soboleva che accusa un distacco di 13″. 14.10 Bykova supera Ladina per appena un secondo. 14.08 ...

LIVE Snowboard - PGS Scuol 2020 in DIRETTA : Roland Fischnaller difende il primato in classifica generale : La presentazione della tappa di Scuol di Snowboard PSG – Il programma della tappa di Scuol di Snowboard PSG Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport delle fasi finali della tappa di Scuol (Svizzera) di Snowboard PSG. Grande attesa per vedere come si comporteranno oggi il gli azzurri Roland Fischnaller e Mirko Felicetti. Il campione del mondo 2015 di slalom parallelo, infatti, al ...

Snowboard - Coppa del Mondo Scuol 2020 : Roland Fischnaller pronto a far sognare nel PGS : Torna, dopo la pausa dedicata alle festività natalizie, la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Il massimo circuito internazionale si sposta in Svizzera per la prima tappa di questo 2020: sabato in programma un PGS, il terzo stagionale, in quel di Scuol. Nella specialità olimpica fino ad ora l’Italia ha fatto sognare: l’obiettivo è quello di portare a casa un altro successo. Fino ad ora c’è stato infatti un clamoroso due su ...

Snowboard - Coppa del Mondo Carezza 2019 : pista non perfetta - cancellato il PGS : L’obiettivo era portarla a casa, ma non è stato davvero possibile. cancellato il PGS valido per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo in quel di Carezza, in quella che sarebbe stata la terza tappa del massimo circuito internazionale. Tantissima neve caduta nei giorni scorsi, temperatura relativamente alta e pista tutt’altro che perfetta nella località dell’Alto Adige. Si erano appena completati gli ottavi al femminile, era ...

LIVE Snowboard - PGS Carezza 2019 in DIRETTA : gara cancellata! La neve non ha retto alle alte temperature sfaldandosi : DIRETTA PGS Snowboard Carezza 2019, IL LIVE DELLA gara 14.00 Grazie, in ogni caso, per essere rimasti con noi in questo primo pomeriggio. Un buon proseguimento con le news di OA Sport 13.55 Purtroppo le alte temperature registrare in quota hanno sfaldato la neve, che non ha retto creando problemi sul tracciato. 13.52 Gli inservienti stanno smontando in questo momento le reti di protezioni a lato del ...

LIVE Snowboard - PGS Carezza 2019 in DIRETTA : gara attualmente ferma per un problema alla pista. Si attende Fischnaller : DIRETTA PGS Snowboard Carezza 2019, IL LIVE DELLA gara 13.40 intanto ricordiamo il quadro dei quarti di finale femminili: Ladina (Svizzera) vs. Zogg (Svizzera) Joerg (Germania) vs. Dancha (Ucraina) Riegler (Austria) vs. Hofmeister (Germania) Dekker (Olanda) vs. Kummer (Svizzera) 13.38 Si farà un tentativo rapido con l'intenzione di far riprendere al più presto la gara. 13.35 Non sembra facile da ...

LIVE Snowboard - PGS Carezza 2019 in DIRETTA : Fischnaller guida la pattuglia italiana in questo turno di ottavi di finale : DIRETTA PGS Snowboard Carezza 2019, IL LIVE DELLA GARA 12.55 E' veramente tutto pronto: neve ok, cancelletti pronti, Snowboarder pronti a infiammare la pista nei testa a testa. 12.50 Saranno invece Bormolini, Coratti, Bagozza e Fischnaller a essere coinvolti negli 1/8 di finale al maschile. Per loro vi saranno rispettivamente da affrontare il tedesco Baumeister, lo sloveno Marguc, l'austriaco ...

Snowboard - PGS Carezza 2019 oggi : orario d'inizio - tv e streaming : Si svolge quest'oggi il PGS di Carezza, valido per la Coppa del Mondo di Snowboard 2019-2020. C'è una presenza particolarmente folta in casa Italia per questo evento: saranno infatti in gara sette azzurre e otto azzurri. Per quanto riguarda le donne, l'Italia schiera Nadya Ochner, Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Giulia Gaspari, Aline Moroder, Alice Lombardi e Sindy ...

LIVE Snowboard - PGS Carezza 2019 in DIRETTA : Roland Fischnaller per incrementare il vantaggio in classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Carezza per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Terzo PGS consecutivo per il massimo circuito internazionale, si resta nel Bel Paese: da Cortina d'Ampezzo ci si sposta verso l'Alto Adige. L'Italia però vuole continuare a sognare, con la squadra maschile che ha iniziato questa stagione in modo incredibile, guidata da un ...

VIDEO Snowboard - Roland Fischnaller vince il PGS di Cortina d’Ampezzo : impresa casalinga del 39enne azzurro : Roland Fischnaller ha vinto il PGS di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Snowboard. Il 39enne ha trionfato nella Perla delle Dolomiti come dodici mesi fa e ha infilato il secondo successo consecutivo nel massimo circuito itinerante ribadendo di essere un autentico fuoriclasse. Il veterano della nostra Nazionale si è reso portagonista di un cammino strabiliante sulle nevi italiane riuscendo poi a battere il ...

LIVE Snowboard - PGS Cortina d'Ampezzo 2019 in DIRETTA : tripudio Fischnaller! L'azzurro vince ancora e fa esplodere di gioia i tifosi : La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 20:13 tripudio a Cortina per l'italiano che continua a farci sognare, secondo successo consecutivo per lui! 20:12 VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Fischnaller è il re di Cortina! L'azzurro vince ancora battendo il coreano Lee in finale per 86 centesimi. 20:09 Il russo Sluev è ...