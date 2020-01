Traffico Roma del 17-01-2020 ore 18:00 (Di venerdì 17 gennaio 2020) INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA. SI STA’ IN FILA ANCHE IN INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA A24 Roma TERAMO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN LARGO DI BOCCEA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE ALL’ALTEZZA DI PONTE CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA ANCHE SULLA VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIA DEL SERAFICO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI DECIMA IN D IREZIONE LATINA. PROSEGUE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE, PER I DIESEL DA EURO 3 A EURO 6 SINO ALLE ORE 20.30 NELLA FASCIA VERDE E’ SEMPRE IN VIGORE COMUNQUE ANCHE LO STOP DALLE 7,30 ALLE 20,30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “SINO AD “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA E DIESEL EURO ... Leggi la notizia su romadailynews

