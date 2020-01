Sanremo | Elisabetta Gregoraci esclusa | Denny Mendez: “La ruota gira” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sanremo | Denny Mendez ha commentato l’esclusione di Elisabetta Gregoraci al Dopo Festival per volere di Nicola Savino L’esclusione di Elisabetta Gregoraci all’Altro Festival, spin off di Sanremo 2020, sta facendo discutere e non poco. Questa volta è il turno di Denny Mendez, che su Instagram non le ha di certo mandare a dire. La … L'articolo Sanremo Elisabetta Gregoraci esclusa Denny Mendez: “La ruota gira” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

Alex21312003 : RT @anari56: Elisabetta Gregoraci esclusa da Savino dal Festival di Sanremo perché il suo ex marito,Briatore ,è di - IreneABertuzzi : RT @itciccio: Non ho mai visto una gara di motociclette in vita mia conosco Valentino Rossi grazie ad Elisabetta Canalis, Iannone grazie a… - mauroaltizio1 : RT @Tiziana20202020: RAI LOTTIZZATA DAI KOMUNISTI!!! CAXXO PAGATEVI IL CANONE DA SOLI... NON MI PIACE NULLA!!! #SALVININONMOLLARE #IOSTOCON… -