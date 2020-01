Gemma Galgani lascia Uomini e Donne, nuova ‘assunzione’ a C’è Posta per te. (Di giovedì 16 gennaio 2020) Gemma Galgani sarebbe stanca di Uomini e Donne ed avrebbe in procinto grandi novità. La dama da sempre innamorata dell’amore pare voglia voltare pagina, ma per quale motivo? Come tutti sanno per la torinese gli ultimi mesi all’interno del programma sono stati molto difficili. Dopo essere ritornata a settembre chiudendo la conoscenza con Mario, Gemma ha frequentato prima Juan Pierre e di recente Juan Luis. Purtroppo con nessuno dei due ha trovato affinità e proprio con il cavaliere napoletano ha preso l’ennesima batosta. Infatti, come abbiano già visto pochi giorni fa, la Galgani ha voluto chiudere ogni tipo di rapporto non credendo più alle sue parole. Gemma Galgani sarebbe stanca di Uomini e Donne Gemma dopo il duro scontro con Juan Luis e le tantissime segnalazioni su di lui ha deciso di chiudere la conoscenza. Questo, però, è stato solo l’ultimo colpo che ha dovuto ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Gemma Galgani lascia Uomini e Donne, nuova 'assunzione' a C’è Posta per te. - - infoitcultura : Gemma Galgani/ Uomini e Donne: la routine sotto “la mole” dopo le passerelle in TV - svvetlanova : ho visto persone qui più affamate di gemma galgani -