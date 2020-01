The CW ordina Superman & Lois e il reboot di Walker, Texas Ranger con Jared Padalecki (Di mercoledì 15 gennaio 2020) The CW si porta decisamente avanti in vista della prossima stagione e ordina subito, senza passare per il periodo dello sviluppo dei pilot, due nuove serie tv, due titoli che fin da subito avevano suscitato interesse.Le due nuove serie sono Superman and Lois, ennesimo prodotto dell'universo DC con Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch che riprenderanno i ruoli già interpretati nei crossover dell'Arroweverse, e la seconda è Walker, reboot di Walker Texas Rangers con Jared Padalecki come protagonista.The CW ordina Superman & Lois e il reboot di Walker, Texas Ranger con Jared Padalecki pubblicato su TVBlog.it 15 gennaio 2020 09:57. Leggi la notizia su blogo

