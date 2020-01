Campagna, dieci eventi aspettando ‘A Chiena del 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCampagna (Sa) – La memoria, l’acqua ed il fuoco sono gli elementi su cui poggia il festival che quest’anno nella città di Campagna mette insieme la musica, le tradizioni di un popolo, il teatro, il canto corale e la cinematografia. Linguaggi diversi ed al tempo stesso complementari scelti per raccontare “’a Chiena Campagna creattiva fra memoria, acqua e fuoco”. Non è solo un festival ma un progetto a più voci, realizzato dal Comune di Campagna con il contributo della Regione Campania (evento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020 – Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura”). La direzione artistica è di Antonello Mercurio. Tutti gli spettacoli, i concerti e gli incontri sono ad ingresso libero. Per prenotazioni 339 5493247. E così dopo il prologo dello scorso 15 agosto con il concerto di Mariella Nava in Largo ... Leggi la notizia su anteprima24

