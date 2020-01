L'esordio in "prima" sul "Monferrato" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Mattia Rossi Nel 1953 un vibrante articolo. E nel '58 un premio per i suoi studi sulla Resistenza L unga e articolata è stata la carriera di Giampaolo Pansa, ma i suoi esordi furono ben precisi e a conoscerli fu la città che gli diede i natali: Casale Monferrato, la città che sempre faceva capolino nei suoi libri. Ed è la culla che lo ha visto anche nascere storico e giornalista. Siamo nel febbraio del 1958, Pansa ha 22 anni, e nel maggio del '56 il Comitato Promotore Premi Alessandria aveva indetto un concorso per opere sulla storia della Resistenza in provincia. Ebbene, fu lo «studente universitario casalese» ad aggiudicarsi il primo premio di 500mila lire con un lavoro poi presentato da Pansa il 12 aprile 1958 nella Sala consiliare del Palazzo Municipale cittadino: non v'era ancora, probabilmente, in quello studio, quello che sarebbe stato Il sangue dei vinti, ma il ... Leggi la notizia su ilgiornale

