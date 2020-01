Brutte notizie dal Medio Oriente: è morto il sultano dell’Oman, Qaboos bin Said, mediatore e ago della bilancia di un equilibrio instabile [GALLERY] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ancora Brutte notizie per il Medio Oriente: la scomparsa del sultano dell’Oman Qaboos bin Said, sopraggiunta due gironi fa dopo una lunga malattia, fa aumentare l’incertezza nella regione del Golfo già attraversata negli ultimi mesi da tensioni e disordini. Il successore di Qaboos, Haitham bin Tariq Al Said, ha già dichiarato di voler agire in continuità con il proprio predecessore, ma sono tante le sfide che lo attendono. Nato nel 1940, Qaboos bin Said viene educato nel Regno Unito, prima a Suffolk e poi alla Royal Military Academy di Sandhurst. Al ritorno in patria, nel 1965, viene posto agli arresti domiciliari dal padre, il sultano Said bin Taimur. Nel 1970 Qaboos si rende protagonista di un colpo di stato non violento – supportato dagli inglesi – con il quale rovescia il padre e inaugura una nuova fase nella vita del paese, improntata da un lato allo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

nicola_pinna : Dopo giorni di brutte notizie, ecco un video che ci fa sognare. La Sardegna, il suo antichissimo patrimonio e lo sp… - zazoomblog : Infortunio Demiral brutte notizie anche per la Juve: l’esito degli esami - #Infortunio #Demiral #brutte #notizie - CalcioWeb : Infortunio Demiral, brutte notizie anche per la Juve: l'esito degli esami - -