Nessuno l’ha cercata per tre mesi, maestra di Bergamo ritrovata in casa (Di domenica 12 gennaio 2020) M.C. maestra 55enne in pensione.è stata trovata morta, distesa sul letto, dai Vigili del fuoco, che sono entrati nel suo appartamento dopo una segnalazione. Una vita dedicata agli altri. Ha insegnato alle elementari per molti anni, ma Nessuno si è ricordata di lei. E’ morta nella sua casa ma è stata ritrovata solo dopo 3 … L'articolo Nessuno l’ha cercata per tre mesi, maestra di Bergamo ritrovata in casa proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Linkiesta : Il governo pensa di dare a chi ha 64 anni d’età e 38 di contributi la possibilità di andare in pensione prima del p… - stebellentani : @dbollini Non ci fa giocare davanti, tanti falli fischiati contro e nessuno a favore nei loro 35m. Tre interventi l… - chedisagio : Che piacere mi ha fatto aver ospitato il garbo e l'intelligenza dello storico Alessandro Barbero (che ormai si cont… -