Marvel Studios: “Non useremo la CGI per riportare in vita attori morti” (Di domenica 12 gennaio 2020) Il ramo cinematografico della Marvel ha affermato che non si servirà degli effetti digitali per realizzare interpretazioni postume di attori defunti. Il ramo cinematografico della Marvel ha affermato che non si servirà degli effetti digitali per realizzare interpretazioni postume di attori defunti. Lo ha detto Victoria Alonso, che insieme a Kevin Feige e Louis D'Esposito è la personalità più importante in seno ai Marvel Studios. In precedenza Chris Evans, interprete di Captain America, si era dichiarato contrario al recente annuncio di un un film in cui uno dei ruoli principali sarà interpretato da un avatar digitale di James Dean, morto nel 1955. Questa pratica ha generato polemiche anche per un altro ramo della Disney, la Lucasfilm, in seguito alla resurrezione computerizzata ... Leggi la notizia su movieplayer

