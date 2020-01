L’ex ministro Flick a Sky Tg24: “Legge elettorale usata per fini politici. Mi fa paura che si torni a proporzionale puro, ora forse non va più bene” (Di domenica 12 gennaio 2020) “La madre di tutti i rischi è il fatto che in Italia abbiamo preso l’abitudine di giocare con la Costituzione e con le regole fondamentali come strumenti per la politica quotidiana. Stiamo usando la legge elettorale, che dovrebbe essere uno strumento tecnico, per attuare scelte politiche”. Lo ha detto a La regola del gioco, l’approfondimento di Sky Tg24 sull’importanza che la legge elettorale ha per la democrazia del Paese, il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick. “Mi fa paura – ha aggiunto Flick – che il ritorno alla Costituzione, non come un ritorno al passato ma come un’apertura per il futuro, finisca con identificarsi in concreto con un ritorno a un sistema elettorale proporzionale puro, che andava bene in passato e forse adesso non va più bene”. L'articolo L’ex ministro Flick a Sky Tg24: “Legge elettorale usata per fini politici. Mi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : IL PARADOSSO L’ex ministro in campagna elettorale permanente oscura la “sua” Borgonzoni anche nei numeri: la candid… - La7tv : #piazzapulita L'ex Ministro Lorenzo Fioramonti: 'Ho smesso di versare le restituzioni al M5s perché finivano in un… - Monica79811279 : RT @brunonanniclibe: HAI CAPITO IL MOVIMENTO 5 RIMBORSI? L'ex Ministro Fioramonti:'Ho smesso di versare le restituzioni al M5s perché fini… -