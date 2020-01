Kate Middleton, Meghan Markle le invia un messaggio. E William la minaccia (Di sabato 11 gennaio 2020) Meghan Markle rompe il silenzio e invia un messaggio a Kate Middleton su Instagram. La Royal Family sta vivendo un momento di profonda crisi e il 38esimo compleanno della duchessa di Cambridge è stato piuttosto amaro, segnato dall’annuncio dei duchi di Sussex della loro separazione dalla Corona. Una notizia che era nell’aria, ma che, ora che è diventata concreta, ha portato grande scompiglio. Mentre la Regina ha già mobilitato il suo staff per capire cosa accadrà e fronteggiare la Megxit – come è stata soprannominata dai tabloid inglesi in analogia alla Brexit – Meghan e Harry hanno deciso di rompere il silenzio per augurare buon compleanno a Kate. I duchi di Sussex hanno infatti postato un commento sotto la foto in cui la moglie di William ringraziava tutti per gli auguri di compleanno. “Auguriamo un compleanno molto felice alla duchessa di ... Leggi la notizia su dilei

