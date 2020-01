Inter, contatti continui per l’arrivo di Eriksen: i dettagli (Di sabato 11 gennaio 2020) contatti continui e frequenti, in casa Inter si lavora per l’arrivo di Eriksen già a gennaio. La società neroazzurra sta trattando direttamente con l’agente del del giocatore Martin Schoots. L’affare potrebbe vedere un affondo decisivo la prossima settimana. Le condizioni sono chiare: il calciatore vuole un ingaggio netto di 10 milioni e il Tottenham chiede ne chiede almeno 20 per il disturbo. Non trova invece conferma l’idea di uno scambio con Vecino. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

