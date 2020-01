Iran, fedeli si riuniscono per la preghiera del venerdì a Teheran (Di venerdì 10 gennaio 2020) Teheran, 10 gen. (askanews) – I fedeli si riuniscono per la preghiera del venerdì a Teheran, a chiusura di una settimana che ha portato l’Iran al centro della cronaca e della politica internazionale. La preghiera del venerdì è un importante evento settimanale nel calendario islamico e possiede un rilevante aspetto socio-politico nella comunità islamica. Leggi la notizia su notizie

Affaritaliani : Iran, fedeli si riuniscono per la preghiera del venerdì a Teheran - notizieit : Iran, fedeli si riuniscono per la preghiera del venerdì a Teheran - pietro_nurra : RT @ItalianPolitics: Tombola. Sviluppi non del tutto imprevisti in Iran: decine di ufficiali e comandanti del Pasdaràn collegati/fedeli a S… -