Bruxelles prepara l'aiutino per Ilva (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il nuovo Fondo europeo per la transizione verso un’economia verde partirà con un stanziamento di base di 7,5 miliardi e dal 2021 permetterà di finanziare con risorse pubbliche “la modernizzazione” di grandi impianti industriali e “la bonifica di siti contaminati” - come potrebbe essere per l’ex Ilva - senza violare le regole Ue sugli aiuti di Stato. È quanto emerge dalla bozza delle proposte che la Commissione europea presenterà martedì prossimo di cui l’ANSA ha preso visione.Lo stabilimento di Taranto vive una fase di stallo. Estremamente positivo per la sopravvivenza della produzione è stata la decisione della magistratura tarantina di prorogare l’Altoforno 2, in assenza del quale ineluttabile sarebbe stato uno scenario catastrofico. Tocca però ora alle parti trovare una soluzione entro ... Leggi la notizia su huffingtonpost

