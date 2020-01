Sky: Lazio-Napoli, si va verso la conferma di Di Lorenzo centrale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Secondo quanto riporta Sky Sport, anche contro la Lazio Gattuso dovrebbe riproporre Di Lorenzo centrale di difesa. Una scelta abbastanza obbligata data l’indisponibilità di Maksimovic e Koulibaly, che ancora non sono pronti a tornare in campo. Con i due difensori infortunati, l’allenatore del Napoli deve per forza ricostruire la linea difensiva. La conferma di Giovanni Di Lorenzo al centro, accanto a Manolas, con Hysaj alla sua destra, sembra una soluzione molto probabile. Pià di quella che vedrebbe Luperto affiancare il difensore greco. L'articolo Sky: Lazio-Napoli, si va verso la conferma di Di Lorenzo centrale ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

SkySport : ? La #Lazio compie 120 anni: lo speciale “Piazza della Libertà” ?? Dalle origini del 1900 al nuovo millennio ? Alle… - FedericoFerri : Buon compleanno @OfficialSSLazio! Oggi alle 20.30 su SkySportUno e a mezzanotte su SkySport Serie A, dopo Calciome… - SkyTG24 : S.S. Lazio: i giocatori, gli allenatori e i presidenti che hanno fatto la storia. FOTO -