Calcio: Harry Kane si opera al ginocchio e starà fuori fino ad aprile, brutta tegola per il Tottenham (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pessima notizia per il Tottenham di Josè Mourinho, che dovrà fare a meno della stella Harry Kane per almeno quattro mesi. Il bomber degli Spurs e della Nazionale inglese di Calcio, come riporta il club inglese in un comunicato ufficiale, sarà infatti costretto ad operarsi e a subire intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la rottura di un tendine rimediata nel corso dell’incontro del 1° gennaio in Premier League contro il Southampton. L’attaccante britannico tornerà ad allenarsi con il gruppo ad aprile, dunque nella fase conclusiva della stagione per quanto riguarda i club e a soli due mesi dall’inizio dei Campionati Europei itineranti in programma dal 12 giugno al 12 luglio. Già nell’immediato post-gara del 1° gennaio Mourinho aveva espresso grande preoccupazione per l’entità dell’infortunio subito dalla sua punta, capace di segnare fino a ... Leggi la notizia su oasport

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Harry Kane sotto i ferri: sarà operato e tornerà ad allenarsi ad aprile - OA_Sport : Calcio: Harry Kane si opera al ginocchio e starà fuori fino ad aprile, brutta tegola per il Tottenham - MarcoBeltrami79 : Che mazzate per il Tottenham. Kane costretto ad un lungo stop #Tottenham #Kane #Inghilterra -