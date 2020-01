«The Batman»: Colin Farrell sarà il Pinguino (Di martedì 7 gennaio 2020) Il sexy detective Colin FarrellIl sexy detective Colin FarrellIl sexy detective Colin FarrellIl sexy detective Colin FarrellIl sexy detective Colin FarrellLa chioma d’argento, il cappotto sigillato per ripararsi dal freddo e un ombrello chiuso che usa come se fosse un bastone da passeggio. È così che si presenta Colin Farrell sul set londinese di The Batman, il nuovo capitolo dedicato alla saga del Cavaliere Oscuro che lo ha reclutato nel ruolo di uno dei suoi nemici più spietati: Oswald Cobblepot, ossia il Pinguino. A svelarlo è Wade Gravett, un utente di Twitter che posta sul suo profilo diversi scatti rubati alle riprese del film ancora in via di lavorazione e che uscirà, con molta probabilità, nel luglio del 2021. La versione del Pinguino di Farrell, però, è decisamente più elegante e autoritaria rispetto a quella più famosa offerta da Danny DeVito in Batman – Il ritorno ... Leggi la notizia su vanityfair

