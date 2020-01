Il Mattino: Castrovilli, Cistana e Tonali, i sogni del presidente De Laurentiis per il mercato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Attivo, anzi attivissimo sul mercato il Napoli di De Laurentiis è a caccia per completare l’organico da mettere a disposizione di Gattuso per il suo 4-3-3. L’edizione odierna del Mattino svela alcune trattative di mercato del Napoli o meglio sogni del presidente Cistana e Tonali sono i sogni di De Laurentiis e con Cellino se ne tornerà a parlare mercoledì quando i due si incontreranno giovedì all’assemblea di Lega Calcio: ovvio che nessuno dei due si muove a gennaio, ma il patron vuole giocare di anticipo in vista della rifondazione della prossima estate. Piace molto anche Castrovilli, il giovane talento della Fiorentina. Ma il club viola non è intenzionato a lasciarlo andare, non a gennaio, almeno. “De Laurentiis spinge anche per Castrovilli ma la Fiorentina non lo tratta per gennaio. C’è anche l’Inter sul talento viola ma il Napoli è quello che è parso più ... Leggi la notizia su ilnapolista

FiorentinaUno : IL MATTINO, Nessuna possibilità che Castrovilli lasci a gennaio - firenzeviola_it : MATTINO, Fiorentina non cede Castrovilli a gennaio - infoitsport : Il Mattino - Il pallino di De Laurentiis resta Castrovilli: pronto a lanciare un affondo -