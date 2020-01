A Sant’Apollonia le Befane della Coldiretti (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoÈ arrivata al ritmo delle Tamorre, la Befana della Coldiretti a Salerno. Al Mercato Campagna Amica a Sant’Apollonia, la nuova struttura creata dall’associazione che rappresenta le imprese agricole salernitane, in occasione dell’appuntamento domenicale con la speciale spesa a km zero, si è svolta la manifestazione che, con allegria tra musica e Befane ballanti, ha promosso la vendita di prodotti che arrivano dal territorio salernitano. Le Befane hanno distribuito doni per grandi e piccini. L'articolo A Sant’Apollonia le Befane della Coldiretti proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Sant’Apollonia Befane Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sant’Apollonia Befane