Tuchel gela la Juve: «Paredes è un giocatore importante per noi» (Di sabato 4 gennaio 2020) L’allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, blinda il centrocampista argentino Leandro Paredes: le sue parole Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, è intervenuto in conferenza stampa chiudendo all’ipotesi di uno scambio tra Paredes e Emre Can con la Juve. Queste le parole del tecnico tedesco. «Leo ha giocato molto durante le ultime partite dello scorso anno. Mi ha dimostrato che potrebbe essere un giocatore importante e influente per questa squadra. Tutto può succedere nel calcio, ma non ho fatto richieste per questa sessione». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

