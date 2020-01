Limatola, l’Amministrazione comunale consegna la Costituzione ai neomaggiorenni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoL’Amministrazione comunale di Limatola ha rinnovato l’iniziativa di consegna della Costituzione italiana ai giovani che nell’anno 2019 hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Diversi quanti sono accorsi nella sala consiliare per prendere parte alla veloce cerimonia fortemente voluta dal vicesindaco Pina D’Angelo e condivisa dall’intera Amministrazione Parisi. Presente anche il Presidente del Consiglio Luigi Tescione e la preside Lidia Di Lorenzo, l’occasione è stata anche utile per scambiare con i giovani accorsi gli auguri di un sereno nuovo anno. “Abbiamo voluto dedicare questo momento – ha fatto presente il Primo cittadino Domenico Parisi – per rafforzare nei nostri ragazzi appena affacciatisì nell’età maggiore la consapevolezza di cittadini nella rispettiva titolarità di diritti ed obblighi. ... Leggi la notizia su anteprima24

