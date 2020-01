FOTO F1, le fidanzate e le mogli dei piloti. Le compagne di Vettel, Leclerc e Raikkonen. Hamilton single … (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Mondiale di Formula 1 si è concluso ormai da un mese ed i piloti della griglia stanno approfittando della lunga pausa invernale per ricaricare le batterie dal punto di vista fisico e mentale in vista della prossima impegnativa stagione. Molti di questi sfruttano queste settimane libere per passare del tempo con le rispettive mogli e fidanzate, donne bellissime che spesso e volentieri si aggirano nei paddock di tutto il Mondo per accompagnare i rispettivi partner nelle lunghe trasferte del campionato. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio chi sono le wags della Formula 1. Dopo l’annuncio della rottura con la cantante statunitense Nicole Sherzinger nel 2015 (al termine di una relazione di otto anni), al nome del sei volte campione iridato Lewis Hamilton sono stati accostati diversi flirt con profili molto famosi molto famosi nel campo della musica, della moda e dello sport come ... Leggi la notizia su oasport

